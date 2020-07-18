الأزمة النيابية: علاج كورونا سيغطي جميع المستشفيات في عموم البلاد

2020/07/18 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت خلية الأزمة النيابية، السبت، أن علاج كورونا الذي وصل إلى العراق سيغطي جميع المستشفيات في عموم البلاد.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “العلاج الذي وصل هو من منشأ ألماني وروسي حيث أثبتت فعاليته في علاج المصابين”، لافتا إلى إن “الكميات التي وصلت كافية لتغطية جميع المحافظات […]

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