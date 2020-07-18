المنافذ الحدودية والمخابرات يضبطان مواد كيماوية خطرة في ميناء أم قصر

2020/07/18 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط مواد كيماوية خطرة في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

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