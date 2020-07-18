وزير الداخلية يوجّه بالمباشرة بمعاملات بطاقة السكن يوم غد

2020/07/18 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، بالمباشرة بمعاملات بطاقة السكن بدءاً من يوم غد الأحد فيما أكد أن افتتاح الجوازات سيكون يوم الاثنين القادم عبر البوابة الإلكترونية.

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