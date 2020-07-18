اربيل والجوية يحتلان المركزين 23و 24 في تصنيف اندية غرب آسيا

2020/07/18 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

إحتل ناديا اربيل والقوية الجوية من العراق المركزين (23 و24) على اندية غرب آسيا، بحسب تصنيف موقع ( opta) المتخصص بالاحصاءات .

وجاء التصنيف بحسب مشاركة الناديين من 2002 الى 2019 في النشاطات القارية ، وجاء التصنيف من بين 171 ناديا، فيما احتل الزوراء المركز 31 ودهوك 66 والشرطة بالمركز 78.

وتربع فريق الهلال من المملكة العربية السعودية صدارة الاندية في القارة بعد تتويجه لمواسم عدة ببطولة آسيا.

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بغداد اليوم/ متابعة

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عبارة ترددت في كل الصحف الرياضية في إسبانيا، الصادرة صباح اليوم السبت، مع التأكيد على أنه سيقود نادي برشلونة ضد نابولي، في مباراة تقام ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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