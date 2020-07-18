2020/07/18 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة يبدي استغرابه من تصريح بلاسخارت حول تبني الكونفيدرالية والادعاء بالاتفاق مع بعض المسؤولين على ذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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