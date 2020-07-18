العراق.. اعتقال مسؤول تصنيع العبوات لداعش في كركوك

2020/07/18 | 17:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وكالة الاستخبارات العراقية عن تمكن القوات العراقية من اعتقال اثنين من ارهابيي جماعة "داعش" الوهابية مسؤولين عن صناعة العبوات الناسفة في كركوك....

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