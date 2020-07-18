2020/07/18 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… قال الحشد الشعبي ان مقاتل منه سقط قتيلا اثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.
وقال بيان صادر عن الحشد، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم السبت في قاطع مسؤولية اللواء 27 بالحشد الشعبي في قضاء أبو غريب، ما اسفر عن مقتل المقاتل أنس الجبوري أحد منتسبي اللواء.
يذكر ان هنالك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على الحشد الشعبي في غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان صادر عن الحشد، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم السبت في قاطع مسؤولية اللواء 27 بالحشد الشعبي في قضاء أبو غريب، ما اسفر عن مقتل المقاتل أنس الجبوري أحد منتسبي اللواء.
يذكر ان هنالك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على الحشد الشعبي في غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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