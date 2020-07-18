انفجار عبوة ناسفة على الحشد الشعبي في غرب بغداد

2020/07/18 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال الحشد الشعبي ان مقاتل منه سقط قتيلا اثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.وقال بيان صادر عن الحشد، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم السبت في قاطع مسؤولية اللواء 27 بالحشد الشعبي في قضاء أبو غريب، ما اسفر عن مقتل المقاتل أنس الجبوري أحد منتسبي اللواء.يذكر ان هنالك […]

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