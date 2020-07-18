الصناعة: تجهيز محافظة ذي قار بـ7 طن من غاز الأوكسجين الطبي لرفد المستشفيات

2020/07/18 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصناعة، تجهيز محافظة ذي قار بسبعة طن من غاز الاوكسجين الطبي لرفد مستشفيات المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركة العامة للصناعات الفولاذية جهزت محافظة ذي قار بسائل الأوكسجين الطبي، مشيرة الى ان هذا التجهيز من الأوكسجين للمحافظة جاء من اجل تلبية احتياجاتها بالكامل لمواجهة وباء كورونا.

هذا، وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد بحث مع محافظ ذي قار ومدير شرطتها ملف كورونا وتوفير الأوكسجين.

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