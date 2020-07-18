الدليمي: العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة

2020/07/18 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب السابق كامل الدليمي، أن العراق لن ينهض إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة.

وقال الدليمي في تغريدة على تويتر، إن البلد الذي تقوده ضغوطات الأحزاب ورغباتها وتجرد السلطة من صلاحياتها، ولا تنفذ إلا على المواطن الفقير، يكون هو العراق، مشيرا إلى عدم إمكانية النهوض بالعراق إلا بكسر أغلال عبودية الأحزاب والمحاصصة.

البلد الذي تقودهُ ضغوطات الاحزاب ورغباتها وتُجرد الصلاحيات من سلطاتهِ إلا على المواطن الفقير فتُنَفذ بقوة فأعلم حينها ؛– أولاً انك بالعراق– ثانياً لايمكن لهذا البلد النهوض إلا ان يُكسر أغلال عبودية الاحزاب والمحاصصة .

— الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) July 18, 2020

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