حريق بمخيم للنازحين بدهوك يؤدي إلى احتراق 10 كرفانات

2020/07/18 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اندلاع حريق في مخيم قاديا للنازحين بمحافظة دهوك.

واوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح، ان أحد كرفانات النازحين بالمخيم تعرض الى تماس كهربائي، مما أدى الى اندلاع النيران وامتدادها الى عشرة كرفانات مجاورة تسكنها العوائل النازحة واحتراقها بالكامل، مبينا ان فرق الدفاع المدني التابعة لمحافظة دهوك تمكنت من إخماد النيران من دون وقوع أية خسائر بشرية، فيما دعا الغراوي الحكومة الى الإسراع بإعادة النازحين طوعا الى مدنهم وعدم بقاءهم عرضة للخطر في المخيمات.

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