وزير الداخلية يوجه بإعادة ترويج معاملات تسجيل السيارات عبر البوابة الإلكترونية

2020/07/18 | 17:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإعادة ترويج معاملات تسجيل السيارات في العاصمة بغداد والمحافظات كافة وذلك بعد إيقافها بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا في البلاد.وقال الغانمي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “الاهتمام بطلبات المواطنين هو من أولويات عملنا في وزارة الداخلية، وبسبب جائحة كورونا كان هناك إيقاف لعمل عدد من […]

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