زيارة ظريف “الاستباقية” إلى بغداد.. إيران “تحارب” لمنع “تغيير العرف”: أي دولة سيضعها الكاظمي أولًا على جدول الرحلات؟

2020/07/18 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بينما يستعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لأولى جولاته الخارجية بعد تسنمه منصب رئاسة الوزراء، والتي ستشمل العواصم طهران والرياض وواشنطن، تنشغل إيران بشكل كبير بتفصيلة محددة، وهي من أين سيبدأ الكاظمي رحلته، بينما تسعى بشدة لتكون طهران هي المحطة الأولى قبل الجميع.ومنذ إعلان السفير العراقي في السعودية الاسبوع الماضي عن […]

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