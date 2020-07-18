2020/07/18 | 17:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصنيف Opta لأفضل الأندية في غربي اسيا: القوة الجوية بالمركز 24 و الزوراء بالمركز 31 ودهوك 66 و الشرطة 78

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