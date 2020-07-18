2020/07/18 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تعلن ضبط مواد شديدة الخطورة غير مسموح للعراق بإستيرادها (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن ضبط مواد شديدة الخطورة غير مسموح للعراق بإستيرادها (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن ضبط مواد شديدة الخطورة غير مسموح للعراق بإستيرادها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).