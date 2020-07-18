"المالية" تكشف موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/07/18 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن نية وزارة المالية العراقية توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق قبل عيد الاضحى.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية، لديها الإمكانية النقدية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق قبل عيد الاضحى، بفضل وجود قانون الاقتراض النافذ".

وأشار إلى أن المالية استلمت من البنك المركزي العراقي، الاموال والمصاريف الأخرى.

وبين الصفار ان "هناك تلكؤاً لدى وزارة المالية في صرف رواتب الموظفين، لكنها تعهدت بصرف الرواتب قبل عيد الاضحى".

وأضاف بالقول، "سنبقى نتابع صرف تلك الاموال قبل العيد، فنحن نخشى من الخلل في وزارة المالية، في تأخير صرف الرواتب".

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