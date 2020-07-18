كاتب مصري يرصد “خطة إسرائيلية خطيرة” للسيطرة على مياه النيل والفرات

2020/07/18 | 17:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدر المؤلف المصري والكاتب بسام عبد السميع كتابا جديدا لرصد محاولات العدوان على مياه مصر، تحت مسمى “رسالة النيل إلى السيسي”، حيث كشف فيه عن خطة إسرائيلية للسيطرة على مياه مصر.وأكد الكاتب في كتابه، أن مصر تمتلك إرادة حقيقة نافذة ومدعومة بقدرات عسكرية قادرة على ردع أي اعتداء، مشيرا إلى أن ممارسات […]

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