صحة بابل تعلن تجهيز مؤسساتها بعلاجات لوباء كورونا

2020/07/18 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة بابل، تجهيز مؤسساتها بعلاجات لوباء كورونا من بينها العلاج الروسي بتصنيع محلي.

وقال إعلام الدائرة في بيان، ان المؤسسات الصحية تم تجهيزها بعلاجات فيروس كورونا ومن ضمنها العلاج الروسي بتصنيع محلي، مشيرا الى ان العلاج سيتم توزيعه لجميع المصابين بكورونا في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا وتوزيعها على دوائر صحة بغداد والمحافظات لصرفها للمصابين بفيروس كورونا.

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