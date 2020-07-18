الغبان يدعو إلى القيام بحملة تطهير شاملة في قضاء الطارمية ببغداد

2020/07/18 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان، الحكومة إلى القيام بحملة تطهير أمنية شاملة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال الغبان في تغريدة على تويتر، إن استهداف قائد عسكري كبير في الطارمية شمال بغداد يستوجب حملة تطهير كبيرة واجراءات جذرية، مشيرا إلى ان الهدف من الحملة هو اقتلاع جذور التنظيمات الارهابية التي استلبت أمن المنطقة وجعلت منها بؤرة تهدد العاصمة بغداد.

استهداف قائد عسكري كبير في الطارمية شمال بغداد يستوجب حملة تطهير واجراءات جذرية لاقتلاع جذور التنظيمات الارهابية التي استلبت امن المنطقة وجعلت منها بؤرة تهدد العاصمة نسأله تعالى ان يتغمد الشهيد العميد ركن علي الخزرجي آمر ل ٥٩ برحمته ورضوانه وان يمن على ذويه بالصبر والسلوان

— محمد الغبان (@mrghabban) July 18, 2020

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