الأمن والدفاع النيابية: توصلنا إلى خيوط لعملية استهداف العميد الركن علي غيدان

2020/07/18 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية على استشهاد آمر اللواء تسعة وخمسين بالفرقة السادسة في الجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي أن التحقيق باغتيال غيدان لن يغلق ويسجل ضد مجهول، لافتاً إلى أن التحقيق ما زال مستمرا وقد تم التوصل إلى خيوط لعملية الاستهداف بعد متابعة كاميرات المراقبة.

هذا، وأضاف الزيادي أن لجنة الأمن والدفاع تتابع الموضوع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجان المكلفة بالتحقيق لم تدلِ بأي تصريح رسمي بهذا الشأن.

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