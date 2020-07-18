السعودية تحقق مع مسؤول تمويل عشائر “الغربية” بالعراق بتهمة هدر 11 مليار دولار

2020/07/18 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن تفاصيل تحقيقات تجريها السلطات السعودية مع “اللواء سعد الجبري” مسؤول ملف تمويل عشائر المناطق الغربية في العراق، بتهمة هدر نحو 11 مليار دولار.وبحسب تقرير للصحيفة، فأن السلطات السعودية تسعى إلى محاكمة أحد مسؤوليها السابقين، الذي عمل تحت أمرة ولي العهد السابق، بعد أن “أهدر” هو ومساعدوه […]

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