روحاني: 35 مليون إيراني إضافي معرضون للإصابة بفيروس كورونا

2020/07/18 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت أن نحو 35 مليون إيراني اضافي معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا لأن البلاد ليس لديها مناعة جماعية بعد.وبينما يبلغ عدد الإصابات المسجلة رسمياً في إيران 271,606 حالات، أشار روحاني إلى أن 25 مليون شخصاً (من السكان البالغ عددهم حوالى 81 مليون نسمةً) ربما أصيبوا منذ تسجيل الحالات …

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