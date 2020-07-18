صحة ذي قار ترفع الغطاء السريري استعدادا لموجة جديدة من الإصابات بكورونا

2020/07/18 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار توقعت مديرية صحة محافظة ذي قار، حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، في شهر تشرين الأول المقبل.وقال المدير العام لصحة ذي قار “حسين الكنزاوي” في مقابلة متلفزة، إن “هناك موجة ثانية من فيروس كورونا، نتوقع حصولها في شهر أكتوبر المقبل”.وأضاف، أن “المحافظة تستعد لهذه الموجة برفع الغطاء السريري إلى 1000 سرير”.وبشأن أعداد المصابين المتواجدين في المستشفيات اليوم، قال الكنزاوي إن “من يتواجدون اليوم في المستشفيات هم قرابة 160 مصاباً بالفيروس”، مؤكداً “ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس بالمحافظة”.وكان مصدر بدائرة صحة محافظة ذي قار، قد كشف في وقت سابق، عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المصدر، إن “دائرة صحة محافظة ذي قار، سجلت اليوم 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثمان وفيات ناجمة عن الفيروس التاجي”.والجمعة (17-7-2020)، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 94 حالة وفاة، و2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العراق، بينها 51 إصابة في محافظة ذي قار.وبحسب بيان الوزارة سجلت محافظة ذي قار، 252 حالة شفاء، و51 إصابة و6 حالات شفاء.وأضاف الوزارة، إن مجموع الشفاء بلغ: “56495، ومجموع الإصابات: 88171، والراقدين الكلي: 28060، والراقدين في العناية المركزة: 385، ومجموع الوفيات: 3616”.

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