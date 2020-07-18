صور .. انفجار الغام يحرق عشرات الدوانم من المراعي في السليمانية

2020/07/18 | 17:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، ان انفجار الغام ومخلفات حربية ادت لاحتراق اكثر من 200 دونما من المراعي في حدود قضاء بينجوين في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب الالغام والاعتدة في حدود قريتي (احمد كلوان وكاني شابان) التابعتين لقضاء بينجوين نشب حريق واسع تسبب باحتراق اكثر من 200 دونم من المراعي والاعشاب والاشجار الطبيعية.

واشار البيان الى ان مفرزة من منتسبي شرطة غابات بينجوين وصل الى مكان الحريق وبالتعاون مع منظمة ملك واهالي المنطقة تمت السيطرة على النيران واطفاء الحريق.

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