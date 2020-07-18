2020/07/18 | 17:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، الى الحكومة العراقية، لدعمها بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقالت البعثة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوةم السبت إن هذا المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تخصص 300 ألف يورو للعراق لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تخصص 300 ألف يورو للعراق لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).