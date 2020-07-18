اللجنة العليا لمكافحة كورونا في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرارات جديدة

2020/07/18 | 17:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تجتمع اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء المقبل مع رؤساء الحكومة المحلية، والادارات المستقلة في الاقليم لإصدار قرارات جديدة.

وسيقيم الاجتماع الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في الاقليم للحد من تفشي الفيروس اضافة الى اعادة النظر ببعض القرارات.

وسيبت الاجتماع في قرار استمرار حظر التنقل من عدمه بين محافظات وادرات الاقليم المستقلة من جهة، واقليم كوردستان وباقي محافظات العراق من جهة اخرى.

وسيناقش المجتمعون ايضا قرار اعادة فتح المطارات الصادر من الحكومة الاتحادية في بغداد، وكيفية التهيئة لذلك.

ومن ضمن محاور الاجتماع التباحث حول اعادة فتح الاماكن التي تقرر اغلاقها سابقا مع فرض اجراءات حظر التجوال اضافة الى رفع الحظر الشامل من عدمه.

واعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، يوم الخميس، إجراءات جديدة لفك قيود مفروضة لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

وقررت رفع الحظر كلياً بعد عطلة عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية، وإعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري.



وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

ووجّه وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي في وقت سابق بمباشرة دوائر الاحوال المدنية، والجوازات، والإقامة ودوائر المرور العامة في عموم البلاد ، وذلك بعد ان كانت مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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