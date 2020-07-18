العراق والسعودية.. اتفاق شامل مرتقب بعدة قطاعات يوقع هذا الاسبوع وخبير يكشف ايجابيات الربط الكهربائي

2020/07/18 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المستشار الاقتصادي والخبير النفطي العالمي السعودي، محمد الصبان، اليوم السبت، ان الزيارة المرتقبة...





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