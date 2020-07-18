زيدان يستبعد هازارد من مباراة ريال مدريد وليجانيس

2020/07/18 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يستعد نادي ريال مدريد، مساء غد الأحد، لملاقاة منافسه ليجانيس، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد توج منذ أيام قليلة بالليغا الإسبانية، قبل جولة واحدة من النهاية، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين نادي إقليم كاتالونيا، برشلونة، إلى 7 نقاط كاملة، بفضل انتصار رفاق زيدان ضد فياريال بهدفين مقابل هدف، وخسارة أصدقاء سيتين أمام أوساسونا، بالنتيجة نفسها.

وذكر موقع ريال مدريد الرسمي، أن:" البلجيكي إيدين هازارد لم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت، واكتفى بالعمل في الصالة الرياضية".

من جانبه، طمأنت شبكة ABC الإسبانية، جماهير النادي الملكي، بشأن موقف هازارد، بالتأكيد على أنه ليس مصابًا، بل يحصل على راحة فقط، بتعليمات من المدير الفني زين الدين زيدان، حتى يستعيد عافيته بصورة كاملة قبل موقعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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بغداد اليوم/ متابعة

إحتل ناديا اربيل والقوية الجوية من العراق المركزين (23 و24) على اندية غرب آسيا، بحسب تصنيف موقع ( opta) المتخصص بالاحصاءات .

وجاء التصنيف بحسب مشاركة الناديين من 2002 الى 2019 في النشاطات القارية ، وجاء التصنيف من بين 171 نا

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة إحصائية سلبية تعكر تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين عبر تاريخه.

وحقق ريال مدريد لقب الليغا بفوزه على فياريال يوم الخميس الماضي، وذلك

بغداد اليوم- متابعة

يستعد نادي برشلونة، غداً الأحد، لملاقاة منافسه ديبورتيفو ألافيس، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الختامية في الدوري الإسباني.

ونادي إقليم كاتالونيا يعيش أياماً صعبة، بعدما فرط في لقب الدوري

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