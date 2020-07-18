الإدارة الذاتية تعلن موقفها من انتخابات البرلمان السوري

2020/07/18 | 17:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشعب السوري

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