قصة “غريبة” تهز مواقع التواصل: ناشط أنباري “شهير” جاء لبغداد للتبرع بالدم.. وتوفي بـ”ظروف غامضة”!

2020/07/18 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فجعت الأوساط الشعبية ولاسيما رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين المدنيين، بعد وفاة ناشط شهير من محافظة الانبار، خلال تبرعه بالدم في مدينة الطب ببغداد.محمد جاسم انسان خلوق وصاحب نخوة من يسنع بانسان محتاج لاخر الدنيا يروحله، سمع باحد المرضى محتاج دم تعناله لبغداد واثناء التبرع بالدم متوفي.مداكدر استوعب شنو يعني محمد […]

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