ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ بالبصرة

2020/07/18 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليو السبت انه “استناداً إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب جهاز المخابرات الوطني تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة وبعد الحصول […]

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