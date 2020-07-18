نائب سابق: كردستان لن تسمح لبغداد بالسيطرة على منافذها

2020/07/18 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب السابق حسن توران، السبت، أن كردستان لن تسمح للحكومة الاتحادية بالسيطرة على منافذها الحدودية.وقال توران لـ /المعلومة/ إن “اقليم كردستان لن يسلم منافذه الى الحكومة الاتحادية”، مشيرا الى أنه “بالامكان اعادة تجربة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في وضع سيطرة الصفرة مع تشديد الرقابة عليها”.ورأى أن “على الحكومة الحالية […]

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