مصرف الثقة يفتتح فرعا  جديدا في الانبار

2020/07/18 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..افتح مصرف الثقة الدولي الإسلامي فرعا جديدا في محافظة الانبار بحضور محافظ الانبار.وقال معاون المدير المفوض وهبي الخفاف ان افتتاح الفرع ياتي ضمن خطة التوسيع الأفقي التي يشهدها المصرف والتي تتناغم ومتطلبات البنك المركزي التطورية للجهاز المصرفي.ولفت الى ان المصرف بات جاهزا لتقديم جميع الخدمات إلى جمهور المستفيدين من أبناء المحافظة، حيث يقدم […]

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