الخارجية الإيرانية تعلن تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا

2020/07/18 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قرب طهران، إلى مختصين في فرنسا للبدء بعملية استخراج المعلومات.

وأكد مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، في بيان، تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة من قبل وفد إيراني إلى المختصين في العاصمة الفرنسية ‎باريس، مبينا أن عمليات استخراج معلوماته ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

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