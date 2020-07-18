2020/07/18 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، عن أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا في عموم العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، الى تسجيل خمس وسبعين حالة وفاة في بغداد وباقي المحافظات، مبينة أن إجراء خمسة عشر ألفا ومئتين وتسعة وعشرين فحصا جديدا، اظهر تسجيل الفين وتسع واربعين اصابة جديدة، وألف وتسعمئة وسبع وتسعين حالة شفاء.

وأوضح البيان ان مجمل حالات الشفاء ارتفع إلى ثمانية وخمسين الفا واربعمئة واثنتين وتسعين حالة، بنسبة وصلت الى نحو خمسة وستين بالمئة من عدد المصابين، مضيفا ان عدد الراقدين بالمستشفيات لتلقي العلاج بلغ نحو ثمانية وعشرون ألفا، من بينهم ثلاثمئة وسبعة وتسعون مصابا في اقسام العناية المركزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تسجيل 75 وفاة و 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1997 حالة شفاء منذ يوم أمس في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: تسجيل 75 وفاة و 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1997 حالة شفاء منذ يوم أمس في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).