البنتاغون يتهم أنقرة وموسكو بنقل مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا

2020/07/18 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت وزارة الدفاع الاميركية، كلا من تركيا وروسيا بالتورط بنقل مقاتلين من المعارضة السورية للقتال في ليبيا.

وأشار تقرير للبنتاغون، الى قيام أنقرة وموسكو بنقل نحو ثلاثة آلاف وثمانمئة مقاتل سوري وصفهم التقرير بالمرتزقة الى ليبيا، خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري، في إطار سعيهما الى تغيير موازين القوى بين الاطراف المشاركة بالنزاع الداخلي الليبي، اضافة الى تقديم دعم مالي وإغراءات بمنح الجنسية لهؤلاء المقاتلين، مشيرا الى تواجد عدد غير معروف من المقاتلين والمستشارين العسكريين الاتراك في ليبيا للغرض ذاته.

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