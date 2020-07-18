الجبوري يدعو الكتل السياسية الى دعم توجهات الكاظمي الاصلاحية

2020/07/18 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري الكتل السياسية كافة الى دعم توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية الى تحقيق اصلاحات من شأنها معالجة آثار الأزمة المالية الراهنة، بالاضافة الى جهوده الدبلوماسية التي كان آخرها زيارته الى المملكة العربية السعودية .وقال الجبوري في بيان اليوم :” ان الخطوات العملية التي اتخذها السيد […]

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