نائب : ملف فساد المنافذ الحدودية  واحدا من ٤٢ ملفا كبيرا 

2020/07/18 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن ” ملف فساد المنافذ الحدودية يعد واحدا من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف واردات الدولة ، والمتورطين فيه هم بعض الجهات المسلحة وبعض المتنفذين الكبار والسيطرة على تلك المنافذ صعبة جدا “.وقال المسعودي في بيان صحافي […]

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