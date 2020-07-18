وزير الصحة يفتتح مركزا لكورونا انشأته العتبة الحسينية في ميسان

2020/07/18 | 18:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح وزير الصحة والبيئة حسن محمدالتميمي، السبت، مركز الشفاء (٦) والذي يضم ٨٠ سريرا وتم انشائه بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة.واشاد الوزير بجهود العتبة الحسينية ودعمها للقطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا .من جانبه قال مدير عام صحة ميسان ان الهدف من افتتاح المركز هو لزيادة السعة السريرية في (مركز كوفيد-١٩) […]

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