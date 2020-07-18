2020/07/18 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..المعموري يوجه سؤالاً برلمانياً إلى سلطة الطيران المدني : ما حقيقة خسارتنا (2) مليار دولار سنوياً المركز الخبري الوطني.

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