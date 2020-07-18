حالات الشفاء تتخطى حاجز الاصابات في النجف الاشرف

2020/07/18 | 18:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتجاوز مؤشر حالات الشفاء من فيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف حاجز الاصابات منذ تفشي الجائحة بحسب الموقف التراكمي. وذكر بيان لدائرة صحة النجف،، انه" اجرى مختبر الصحة العامة 382 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 89 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :-- اثنان و سبعون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا .- سبعة عشر حالة خاضعة للتحريات الوبائية .التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :(النجف – القطاع الشمالي)- حي الميلاد 7- حي المكرمة 5- حي العسكري 4- حي النصر 3- حي الجزيرة 3- حي الجامعة 2- حي المهندسين 2- حي النداء 1- حي السلام 1- حي الجمعية 1- قرية الغدير 1- حي ابو طالب 1- حي الرحمة 1- حي النفط 1- الحولي 1- حي الاطباء 1(النجف – القطاع الجنوبي)- الجديدة الرابعة 3- حي الانصار 3- حي العدالة 3- حي الزهراء 2- حي القدس 2- حي العلماء 2- حي الفرات 1- الجديدة الاولى 1- المدينة القديمة 1- حي الشرطة 1- حي القادسية 1- حي السواق 1- حي الامير 1- حي الاشتراكي 1- الرضوية 1- حي الثورة 1(قطاع الكوفة )- مركز الكوفة 8- حي ميسان 5- السهيلية 5- ال عيسى 2- حي ميثم التمار 1- حي كندة 1- حي المتنبي 1(قطاع العباسية )- العباسية 6-- من بين ألاصابات اعلاه (14) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء :43-- الوفيات : 1- وبهذا يصبح الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 4570مجموع حالات الشفاء : 2781 مجموع الوفيات : 90مجموع الراقدين : 1699مجموع الاصابات بين المنتسبين : 432

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