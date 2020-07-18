علماء يحولون أنثى البعوض إلى ذكر لا يلدغ

2020/07/18 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف العلماء الأمريكيون طريقة لتحويل إناث البعوض إلى ذكور لا تلدغ، حيث يمكن فعل ذلك من خلال تغيير جينوم واحد فقط.وكان السبب الرئيسي للدراسة، هو فرضية أن ذكور البعوض، على عكس الإناث، لا تميل إلى اللدغ.وقد استخدم فريق مشترك من العلماء الأمريكيين يمثلون جامعة “فرجينيا بوليتكنيك” وجامعة “تكساس إيه آند إم” […]

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