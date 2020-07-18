نائب عن القوى يدعو لاشراك ممثلي المكون في لجان التحقيق بالخروقات الامنية

2020/07/18 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم السبت، الى التعاون بين الجميع وتشكيل لجان تضم جميع المكونات للتحقيق في الخروقات الامنية التي حصلت مؤخرا وخاصة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة والوقوف على اسبابها، بغية تفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر من الراغبين باعادة الاقتتال الطائفي.وقال الدهلكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، …

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