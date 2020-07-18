استخبارات الداخلية تعتقل إرهابيين اثنين وتحبط عملية استهداف للقوات الأمنية في كركوك

2020/07/18 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ عمليتين أمنيتين في محافظة كركوك، أسفرتا عن القبض على إرهابيين اثنين، وإحباط عملية لاستهداف القوات الأمنية.

واوضحت الوزارة في بيانين منفصلين، ان مفارز وكالة الاستخبارات في الوزارة تمكنت من خلال عملية استباقية دقيقة، من القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد، عمل أحدهما بما يسمى ولاية الرشاد بمنصب مسؤول تصنيع العبوات الناسفة، فيما عمل الآخر بصفة معاون للإرهابي الأول، مبينة ان الارهابيين اعترفا بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان ثان، ان فريق عمل متخصص من مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكن وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، من ضبط ثلاث عبوات ناسفة مزدوجة أسطوانية الشكل، وعبوتين ناسفتين تحتويان مادة الـ”سي فور”، في الطريق المؤدي الى قرية جديدة في قضاء داقوق، كان التنظيم الارهابي يعتزم استخدامها في استهداف القوات الماسكة للأرض.

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