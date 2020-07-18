2020/07/18 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وسائل إعلام إيرانية حكومية، مقتل مسؤول قوات الباسيج الإيرانية في منطقة “أورامان” جمال كريمي.

واوضحت وكالة الانباء الإيرانية، ان كريمي القيادي بقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، وموظفا كان برفقته، قتلا خلال اشتباك فجر اليوم السبت، مع مسلحين ينتمون لحركة كردية معارضة لطهران، في إحدى قرى محافظة كردستان الواقعة غربي البلاد، فيما ذكرت مصادر محلية ان الاشتباك وقع بعد ساعات من مقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري في المنطقة ذاتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قيادي بالباسيج خلال اشتباك مع مسلحين كُرد معارضين غربي البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قيادي بالباسيج خلال اشتباك مع مسلحين كُرد معارضين غربي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).