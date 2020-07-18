2020/07/18 | 18:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت شبكة "اوبتا" العالمية للإحصاءات، تصنيفاً تظهر فيه افضل الأندية على مستوى اتحاداتها الرياضية منذ عام 2002 وحتى عام 2019.

وبحسب التصنيف فإن نادي أربيل، هو افضل نادي في العراق بعدما احتل المركز 23 على مستوى اندية غرب آسيا والتي يبلغ عددها 171 نادياً.

ووفق التصنيف فإن أربيل جاء في المرتبة 23 كأفضل نادٍ عراقي، يليه القوة الجوية في المرتبة 24 ومن ثم الزوراء وترتيبه 31 بعده دهوك في التصنيف رقم 66 وبعده الشرطة في المرتبة 78.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرّف على أفضل نادٍ عراقي خلال 17 عاماً الماضية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرّف على أفضل نادٍ عراقي خلال 17 عاماً الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).