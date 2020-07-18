السفير الايراني ببغداد يوضح الهدف من زيارة ظريف

2020/07/18 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضح السفير الايراني ببغداد ايرج مسجدي، السبت (18 تموز 2020)، الهدف من زيارة وزير الخار...





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