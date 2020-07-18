2020/07/18 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدهلكي يدعو الى التعاون بين الجميع وتشكيل لجان تضم جميع المكونات للتحقيق في الخروقات الامنية التي حصلت مؤخرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 18:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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