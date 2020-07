2020/07/18 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان إنجلز : الأعترافات .“The death of dogma is the birth of morality.”―-;- Immanuel Kant“إنه لمن المؤسف حقًا، أن يقال عن رجل إن اعتقاده السياسي لم يتغير منذ أربعين عامًا، فهذا يعني أن حياته كانت خالية من التجارب اليومية والتفكير والتعمق الفكري في الأحداث، إنه مثل الثناء على الماء لركوده، وعلى الشجرة لموتها”.....فيكتور هيجو مذكرات أحداث ثورة 1830 , و المعرفة بأسم Trois Glorieuse ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجلز : الاعترافات - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجلز : الاعترافات - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).