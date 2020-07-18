الصعلوك والصعلكة - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/18 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الصعلوك تعني اللص والشرير المستهتر الذي لا يلتزم بالأخلاق والتقاليد العامة وتتبرأ من دمه عشيرته.



أما الصعلكة فهي حركة اجتماعية إنسانية ظهرت في عصر الجاهلية في أحد الأعقاب التاريخية مرحلة الرق والعبودية وكان هؤلاء من الأرقاء والعبيد الذي هربوا من ساداتهم وتمردوا عليهم وانظموا إلى هذه الحركة وكان منهم أحد زعماء القبائل الذي تجرد من عشيرته وانحاز إلى هذه الحركة الإنسانية وكان شاعراً بارزاً حيث قال في ......





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