أزمة سّد النهضة، هل أوجدتها مصيدة الديون؟! القروض المصرية إغراق في الديون دون تنمية، والقروض الأثيوبية استثمار في النمو الاقتصادي المستقبلي (3) - أشرف أيوب

2020/07/18 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أشرف_أيوب كانت أول خطوة انطلاق لتمدد كيان عصابات الصهاينة (إسرائيل) ليحتل موقع مصر في إفريقيا، لملئ كل فراغ ناتج عن انكماش نظام كامب ديفيد للداخل بالانسحاب من إفريقيا، بعد اعتماد مفهوم جديد للأمن القومي وتغيير العقيدة القتالية للجندي بأن العدو ما يقرره لنا المتبوع (أمريكا)، فكان العدو هو الخطر الشيوعي، وأنه مستقر في أفغانستان، ففتحت باب الجهاد للشباب المصري لملاقاة العدو (الخطر الشيوعي) في الجبهة بمجاهل وجب ......





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